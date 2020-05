Tests et dépistage à Kara

Plus de 12.000 tests ont été réalisés au niveau national

La région de la Kara dispose désormais d'une antenne de l’Institut national d’hygiène (INH) afin d’accélérer les tests RT-PCR au covid-19.

Le laboratoire pourra réaliser plusieurs centaines tests quotidiens.

On le sait désormais, pour combattre le virus, il faut les gestes barrière, l’hygiène et une large politique de tests pour isoler les cas positifs et tous ceux qu’ils ont pu infecter.

C’est à ce prix que le taux de contagion pourra baisser.

Le pays compte à ce jour 263 cas confirmés et 11 décès.