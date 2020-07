Transmission communautaire

Plus de 38.000 test PCR déjà réalisés

Avec 783 cas confirmés de covid 19 (15 décès) et plus de 38.000 test réalisés, le Togo parvient à maîtriser la pandémie.

Les cas sont sans doute plus nombreux avec les asymptotiques et des personnes malades et guéries non-déclarées, mais les chiffres sont plutôt stables.

Depuis 3 mois environ, la transmission est communautaire.

Avec les frontières terrestres et aériennes fermées depuis mi-mars, le virus peut être difficilement importé (parfois par des personnes franchissant illégalement les frontières).

Le bouclage a permis de ralentir l’épidémi, mais il continue de circuler, notamment dans les zones rurales. La population y est moins informée, donc moins protégée.

Dans les grandes villes, une partie des habitants a pris les bons réflexes, gestes barrières et distanciation physique.

Mais d’autres continuent de vivre sans intégrer la menace.

Le Togo doit maintenant penser à la réouverture. Pas facile. Si il est relativement aisé de demander des tests PCR aux passagers avant leur départ par avion vers Lomé, comment imposer une telle mesure aux frontières terrestres.

Et il y a le suivi. Une personne ayant réalisé un PCR 72h avant son arrivée peut avoir contracté le virus à la sortie du laboratoire. Donc pas de garanties.

Le risque est donc grand d’une réimportation du coronavirus.

Responsables politiques et médicaux tentent de trouver le meilleur scénario.