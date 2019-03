Un beau sourire s'entretient

L’association des chirurgiens dentistes du Togo (ACDT) a lancé mardi une campagne de sensibilisation et d’éducation à la santé bucco-dentaire.

L’école est un terrain de prévention efficace, mais pas seulement. Les dentistes visent l’ensemble de la population.

Se brosser les dents deux fois par jour permet de limiter l’apparition de carries et de différentes infections.

Le brossage peut aider à éliminer les bactéries de la plaque dentaire et les particules d'aliments qui, si on les laisse s'accumuler sur et entre les dents, peuvent irriter les gencives et mener à une gingivite.

‘Nous allons expliquer à la population pourquoi se brosser les dents fait partie de l’hygiène de base’, explique Jules Adoté Kpakpo, président de l’ACDT.

Des consultations et des soins gratuits seront également proposés. Cette initiative intervient dans le cadre de la Semaine nationale de santé bucco-dentaire.