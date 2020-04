Une nouvelle appli de gestion de laboratoire

La société informatique togolaise ‘Sogesti’ et Prolabweb’ ont mis au point une appli (et un site) de gestion de laboratoire pour permettre aux hôpitaux et aux cliniques de gérer la pandémie de covid-19.

Les services proposés vont de la prise en charge des patients à l’envoi des résultats aux médecins, en passant par la gestion centralisée et le suivi des traitements des malades. L’outil donne également les statistiques sur les guérisons et sur l'évolution du virus.

L’application est sécurisée pour garantir le secret médical.