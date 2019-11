Ecobank, en collaboration avec l’OMS et le ministère de la Santé, va mener samedi des actions de prévention contre les maladies non transmissibles.

Chaque année, le Groupe dont le siège est au Togo, consacre une journée au mieux être des population dans les pays où il est implanté.

Ecobank s’est engagé à lutter contre les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies respiratoires, le diabète et les problèmes neurologiques.

Samedi, l'accent sera mis sur les cancers du sein et du col utérin, une priorité de santé publique au Togo.

‘Les MNTs représentent la deuxième cause de décès au Togo. 19% des personnes âgées de 15 ans et plus souffrent d'hypertension et 2,6% de cette même population vit avec le diabète. Nous sommes heureux de nous associer à Ecobank pour sensibiliser le public et soutenir la mise en œuvre du plan de développement national’, a déclaré vendredi Moustafa Mijiyawa, le ministre de la Santé.

Ecobank organisera demain une marche de 5 km pour sensibiliser le public. Le départ aura lieu du stade Omnisport de Lomé.

Un dépistage gratuit des maladies non transmissibles se fera en simultané dans 3 CMS de Lomé (Nyekonakpoe, Tokoin Doumassesse, Adakpamé) et dans 7 polycliniques dans les villes d’Aneho, Kpalimé, Atakpamé, Sokodé, Kara, Mango et Dapaong.

La banque distribuera également des coupons de mammographie et de frottis gratuits à plus de 550 femmes et prendra en charge 200 personnes diagnostiquées avec des lésions pré-cancéreuses.