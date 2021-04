Vaccinez-vous pour être libre

Après une courte pause ‘technique’, la campagne de vaccination contre le Coronavirus est relancée. 5000 personnes ont reçu le sérum depuis lundi dans le Grand Lomé et 2000 en région.

Une campagne plus musclée avec l’ouverture de vaccinodromes dans les stades et les écoles. Elle ne concerne plus seulement la capitale, mais l’ensemble du pays.

Essotoma Beweli, le directeur général de l'Action sanitaire au ministère de la Santé, se félicite l’affluence observée; ce qui n’était pas le cas ces dernières semaines.

Une partie de la population est toujours réticente à la vaccination, à la fois pour des raisons culturelles, mais aussi par crainte du contenu de l’injection.

Les réseaux sociaux contribuent à alimenter un tissu de fausses informations sur les supposés risques.

A cela s’ajoutent les couacs de l’AstraZeneca en Europe. Ce vaccin a pourtant été administré à des millions de gens, notamment au Royaume Uni, sans problème particulier.

Les effets graves sont infimes et peuvent survenir aussi en prenant de l’aspirine ou du Paracétamol.

Les Togolais sont donc invités à se faire vacciner pour retrouver une vie normale. Il n’y a pas d’autre option.