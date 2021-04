Vous avez plus de 30 ans ?

La campagne de vaccination contre le Coronavirus se poursuit. Après avoir ciblé le personnel soignant, les personnes de plus de 50 ans et celles porteuses de comorbidités, c’est désormais la tranche d’âge de plus 30 ans qui est concernée dans le Grand Lomé.

Certaines professions sont également concernées : enseignants, agents de l’ICAT, conducteurs de taxis-motos formalisés, notamment.

Les injections démarrent dès le 9 avril.

Les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent s’enregistrer en ligne ou en composant *844