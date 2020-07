Vulnérabilité

Le covid-19 n’épargne personne. Les populations les plus vulnérables sont aussi touchées et même plus que les autres, faute d’information et de moyens pour se protéger contre le virus.

Pour le conseil scientifique en charge de la pandémie, cette situation est inquiétante

‘C'est malheureusement dans les populations qui ne croient pas en l’existence de la maladie et se soucient peu du respect des mesures barrières que le corona prospère’, explique le Pr Majesté Ihou Watéba, qui dirige le CHR de Lomé Commune, centre dédié à l’accueil des malades sévèrement touchés.

Plus le niveau social est élevé, moins les cas sont nombreux. Cette frange de la population urbaine est mieux informée quant aux mesures barrières et dispose de moyens pour acheter des masques ou de l’alcoogel.

Ce phénomène n'est pas propre au Togo. Il a été constaté dans les pays développés.