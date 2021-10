Election le 25 mars 2022

Le Togolais Gilbert Houngbo, président du FIDA*, est candidat pour prendre la direction de l’OIT (Organisation internationale du travail).

L'élection est prévue le 25 mars 2022.

Plusieurs candidats sont en lice : Muriel Pénicaud (France), Greg Vines (Australie) et Mthunzi Mdwaba (Afrique du Sud).

M. Houngbo, ancien Premier ministre, a une longue expertise au sein des grandes organisations internationales.

Agence spécialisée des Nations unies, l'OIT a pour rôle de protéger et promouvoir les droits de l'homme au travail. Son travail consiste notamment à établir des normes internationales et à mettre en place des programmes. Elle réunit des représentants gouvernementaux, des travailleurs et des employeurs de 187 Etats membres.

______

Fonds international de développement agricole