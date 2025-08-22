Secteur financier : les syndicats appellent à une grève de 72 heures

Le secteur financier sera paralysé les 24, 25 et 26 septembre prochains. C’est ce qu’ont annoncé le Syndicat des employés et cadres des banques, des établissements financiers et des assurances du Togo (SYNBANK) et le Syndicat des employés et cadres des assurances du Togo (SYNASSUR).

Cette grève touchera l’ensemble des banques, établissements financiers, compagnies d’assurances et sociétés de courtage du pays.

À l’origine de ce mouvement : une série de revendications syndicales centrées sur la rémunération. Les deux organisations exigent la mise en place d’une politique salariale claire et uniforme dans toutes les institutions du secteur. Dans les structures où une telle politique existe déjà, elles en réclament l'application stricte.

Parmi les autres exigences figure la signature d’un accord-cadre définissant les principes généraux régissant cette politique de rémunération. Les syndicats réclament aussi l’application immédiate de la nouvelle grille salariale conventionnelle aux employés du Centre de formation bancaire du Togo (CFBT).

« La majorité des points de revendication ont été discutés avec plusieurs institutions et à la Direction générale du travail. Certaines revendications ont été adressées aux patronats, mais sont restées sans suite », déplorent les responsables syndicaux.

Faute de réponse concrète, les syndicats estiment ne plus avoir d’autre choix que de passer à l’action.