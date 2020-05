5 secondes pour tout désinfecter

Peu répandus en Afrique, les distributeurs de désinfectant sans contact font fureur en Europe. Plus hygiéniques et plus rapides, ils sont installés dans de nombreux lieux publics : marchés, gares, stations de métro, aéroports.

Au Togo, les procédés de lavage de mains sont plus rudimentaires, mais efficaces.

Et un nouveau système pourrait faire son apparition. Un Togolais, Jean-Paul Bognon, a conçu un un pulvérisateur de désinfectant électronique. Il vaporise les mains, mais aussi les vêtements pour éliminer théoriquement le virus. Moins de 5 secondes sont nécessaires.

La machine a été testée et approuvée par des médecins.

M. Bognon espère commercialiser le produit auprès des hôpitaux, des écoles et plus généralement de tous les lieux publics.