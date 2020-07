91% des Togolais satisfaits de la politique de riposte du gouvernement

L’Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) avec l'appui technique de la Banque mondiale vient de réaliser une étude intéressante sur la perception du covid 19 dans la population.

Plus de 90% des Togolais seraient informés de l’existence de la pandémie et de ses risques et une même proportion appliquerait les mesures barrières (port du masque, désinfection des mains, distanciation).

La population s’informe d’abord grâce à la radio, télévision et internet arrivent très loin derrière.

L’enquête a été menée du 26 mai au 10 juin auprès de 2.189 personnes adultes sur l’ensemble du territoire.

Elle se disent à 91% satisfaites des mesures de riposte initiées par le gouvernement.