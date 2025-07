Péages : chaque ticket finance les routes de demain

En 2023, la SAFER a mobilisé 26,1 milliards de Fcfa, dont 37 % proviennent directement des recettes issues des postes de péage.

Ces fonds permettent non seulement de maintenir les routes en bon état, mais aussi de désenclaver certaines zones, d’améliorer l’accès aux écoles, aux centres de santé, et aux marchés agricoles.

Selon l'institution, « derrière chaque ticket de péage, il y a des effets mesurables sur le quotidien des Togolais ».

En d’autres termes, les droits d’usage perçus aux postes de péage ne constituent pas une taxe obscure, mais une contribution concrète à un service public essentiel.

Un réseau routier bien entretenu, avec une signalisation claire et des accotements dégagés, permet de réduire considérablement les accidents et les temps de parcours.

C’est aussi un levier de développement territorial et économique, en facilitant la circulation des biens et des personnes.

Grâce à ces recettes, la SAFER peut planifier ses interventions sans dépendre entièrement de subventions étatiques ou de financements extérieurs.

Cette autonomie est un facteur de réactivité et d’efficacité dans la gestion du réseau routier.

La SAFER salue les usagers pour leur contribution à travers le paiement des droits de péage, tout en encourageant davantage de civisme routier.

L’objectif est de continuer à bâtir un réseau plus sûr, plus fluide et plus accessible à tous.