A vous de jouer

Développer une politique des loisirs, telle est l’ambition des pouvoirs publics.

Les loisirs se déroulent dans le temps libre des obligations personnelles, familiales et de travail. Il s’agit d’une expérience qui procure du plaisir et du divertissement, qui offre des défis, des découvertes et des apprentissages, qui permet des réalisations et qui comprend une forte dimension de vie sociale. Les loisirs sont essentiellement fondés sur le libre choix des personnes.

‘Nous avons constaté que l'Etat ne s'implique pas assez dans le développement des loisirs. Le domaine est uniquement exploité par les privés’, indique Lidi Besi-Kama, ministre des Loisirs.

L’idée du gouvernement est de développer un partenariat afin de renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale.