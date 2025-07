L’aéroport de Lomé optimise son aire de trafic

L’Aéroport international Gnassingbé Eyadéma (AIGE) de Lomé vient d’enregistrer une avancée significative dans le renforcement de ses capacités opérationnelles.

Mercredi, les autorités aéroportuaires ont confirmé la fin des travaux d’extension de l’aire de trafic, permettant désormais d’accueillir deux gros porteurs supplémentaires.

Ce développement porte la capacité totale de stationnement à 17 avions gros porteurs, contre 15 précédemment. Une augmentation non négligeable dans un contexte de croissance continue du trafic aérien et de la stratégie de positionnement de Lomé comme hub régional.

Le projet a été réalisé grâce à un financement de la Chine.

La Chine est également à l’origine de la construction du terminal inauguré en 2016, qui avait alors transformé les capacités d’accueil passagers de l’aéroport.

La nouvelle aire de trafic est dédiée à des stationnements dits “au large”, c’est-à-dire sans passerelles d’embarquement. Les opérations d’embarquement et de débarquement se feront via des bus et escaliers mobiles.

L’extension répond à une demande croissante. L’aéroport a en effet franchi la barre de 1,5 million de passagers en 2024, un record principalement attribué à l’activité soutenue d’ASKY Airlines. La compagnie régionale, qui a établi son hub à Lomé, relie plus de 20 capitales africaines via un modèle de correspondance optimisé.

Par ailleurs, Ethiopian Airlines, partenaire stratégique et actionnaire d’ASKY, utilise également Lomé comme point de transit pour ses vols vers l’Amérique du Nord.

Ce positionnement renforce le rôle de l’AIGE comme plateforme continentale de premier plan, combinant dessertes intra-africaines et connexions intercontinentales.