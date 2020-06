Absence d'hygiène

Depuis un an, il existe un certain nombre de règles d’hygiène pour les établissements accueillant du public comme les bars, discothèques ou restaurants.

Les sols et toilettes doivent être nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour. Les personnels travaillant en cuisine doivent passer 2 visites médicales par an. Les serveurs doivent se laver les mains régulièrement …

Des dispositions qui n’ont rien d’extraordinaire, mais qui pourtant ne sont pas respectées à l’exception de quelques restaurants.

Pour Komlan Ayité, le directeur de l’Hygiène au ministère de la Santé, il est temps de sévir.

Ces obligations sanitaires sont d’autant plus importantes en période d’épidémie de coronavirus.

Des amendes seront dressées à l’égard des contrevenants.