C'est parti pour six mois

L'Expo 2020 de Dubaï, la première exposition universelle de l'histoire à être organisée au Moyen-Orient, a ouvert ses portes au grand public vendredi, sous la chaleur écrasante du riche émirat du Golfe et en pleine pandémie de Covid-19.

Reportée d'un an, l'Expo 2020 est le plus grand événement ouvert au public depuis que la crise sanitaire a éclaté fin 2019. Le jeune prince héritier de Dubaï, cheikh Hamdane ben Mohammed, a lancé l'événement jeudi soir lors d'une cérémonie d'ouverture empreinte du faste cher à cet émirat connu pour ses gratte-ciel scintillants et ses centres commerciaux clinquants.

Les visiteurs de l'Exposition universelle de Dubaï doivent être vaccinés ou présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Ces mesures de précautions ont été annoncées par les organisateurs à la mi-septembre, alors que les autorités tablent sur pas moins de 25 millions de visiteurs sur six mois.

Pour faire le plein de visiteurs, les Emirats ont mis en avant des offres promotionnelles comme des "pass" spéciaux pour octobre.

Les deux compagnies aériennes les plus importantes du pays, Emirates et Etihad, ont annoncé offrir des tickets d'entrée à leurs passagers.

Le Togo est bien sûr présent avec un Pavillon dédié. Il est situé dans la zone consacrée à la mobilité.

Trois dates sont à retenir. Le 19 décembre aura lieu la Journée économique du Togo (les inscriptions sont encore ouvertes), le 21 décembre la Journée nationale en présence des officiels togolais, et le 8 février, celle des startups.

Le Pavillon fait la part belle à l’inclusion du numérique en faveur du développement.