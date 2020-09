Comportement inacceptable

La préfecture de Doufelgou (nord-Togo) a été le théâtre samedi d’affrontements entre la population et des membres de la FOSAP (force anti covid19).

Le bilan est de un mort et de 17 blessés, dont 13 parmi les forces de l’ordre.

Deux véhicules de la police ont été endommagés.

A l’origine des troubles, le non-respect des mesures de sécurité sanitaire, en particulier la tenue des fêtes traditionnelles.

Niamtougou et Koka ont refusé de se soumettre aux recommandations et se sont permises d'organiser les festivités dans le mépris total des mesures éditées. C'est ainsi qu'après avoir été dispersés par les forces de l'ordre, ces populations se sont reconstituées en une foule de plus de 3.000 personnes pour continuer la célébration de la fête tout en montant des barricades’, a indiqué Damehame Yark, le ministre de la Sécurité .

Il a précisé que certains habitants étaient porteurs d’armes blanches.

Depuis le début de la pandémie, les manifestations publiques sont interdites.