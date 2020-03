Comportements déraisonnables

Le président Faure Gnassingbé a annoncé que le CHR Lomé-Commune serait totalement dédié à la prise en charge des malades du coronavirus. Les malades actuellement hospitalisés dans d’autres unités seront transférés au CHR. Une mesure destinée à limiter la propagation dans les autres centres sanitaires.

A l’annonce de la multiplication des cas au Togo (16 à ce jour) et le tsunami d’informations anxiogènes diffusées par les médias internationaux et les réseaux sociaux, un mouvement de panique a commencé à se développer. La population s’est ruée dans les pharmacies pour trouver des masques, des gants et de l’alcool désinfectant. Les prix ont flambé en quelques jours.

Idem pour les produits de base comme le lait, le riz, la farine, les pâtes, le sucre …

Ces pratiques illégales créent des pénuries artificielles.

Des contrôles seront effectués par les inspecteurs du commerce et les agents de santé. Les forces de l’ordre seront déployés pour faire appliquer la loi.

Le Togo ne manque de rien. Les approvisionnements continuent tout à fait normalement.

Aucune raison de constituer des stocks.