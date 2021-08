Danger de mort

Les togolais boivent … beaucoup trop. L’abus d’alcool atteint des sommets le weekend. Et les conséquences sont dramatiques sur les routes.

La police compte accentuer les contrôles sur les routes les vendredi et samedi et effectuer des vérification à l’extérieur des lieux où les boissons alcoolisées coulent à flots (Bars et discothèques principalement.

Les contrôles d’alcootest avaient été suspendus en raison de la pandémie; il vont reprendre dans les prochains jours.

L’alcool au volant est un fléau

316 personnes ont perdu la vie sur les routes au premier semestre.