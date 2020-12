De source sûre

L’aéroport de Lomé est sur, mais il compte l’être davantage en 2021.

Le récent verdict de l’OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) est clair : l’aéroport international Gnassingbé Eyadema offre des conditions de sûreté maximales à 80%.

Dokissime Gnama Latta, le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) et de la plateforme aéroportuaire, veut contrôler systématiquement tous les personnels badges évoluant dans les bâtiments et sur le tarmac. Plus de passe droit, tout le monde sera soumis aux vérifications d’usage à chaque entrée et chaque sortie.

Le filtrage sera strict, a assuré jeudi M. Latta.