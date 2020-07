Des mesures incohérentes empêchent la reprise du transport aérien

Les gouvernements d’Afrique et du Moyen-Orient devraient unifier les mesures sanitaires, pratiquer des tests gratuits de dépistage du nouveau coronavirus et mettre fin aux quarantaines pour faciliter la reprise du transport aérien, a recommandé mercredi l'Association internationale du transport aérien (IATA).

‘Les mesures incohérentes et les contraintes inutiles aux frontières dissuadent les voyageurs et empêchent la reprise du transport aérien au Moyen-Orient", a déclaré l'IATA dans un communiqué’. Les mesures de différents types créent la confusion chez les passagers et retardent la reprise’, a souligné Muhammad Albakri, vice-président de l'IATA pour l'Afrique et le Moyen-Orient.

Certains pays ont mis en place des tests de détection de la maladie Covid-19 pour les voyageurs, mais dans de nombreux cas, ils ne répondent pas à "des critères acceptables", selon l'IATA. L'association estime que les tests de détection de cette maladie devraient être précis et rapides et a demandé leur gratuité. Selon l'IATA, les tests coûtent parfois plus de 150 dollars. Sans ses critères de fiabilité et de coût, "la reprise de la demande de transport aérien sera très probablement limitée", a déclaré M. Albakri.

L'IATA a également exhorté les gouvernements à éviter les mesures de quarantaine, justifiant 'qu'environ 80% des passagers ne sont pas disposés à voyager lorsque la quarantaine est requise'.