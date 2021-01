Des progrès, mais ...

Un milliard de Fcfa a été engagé en 2020 par l’Agence nationale d’assainissement et de salubrité publique (ANASAP). Financement assuré à 70% par l’Etat, le solde venant des partenaires du Togo.

‘La population commence peu à peu à adopter les bons comportements en matière de cadre de vie’, explique le général Gnakoudè Béréna, directeur général de l’Agence..

Certes, les choses vont dans la bonne direction, mais ce n’est pas encore gagné.

La population continue d’utiliser les caniveaux comme décharge et pour l’évacuation des eaux usées, pas de fosses septiques et les ordures déversées sur la voie publique.

Pour fair face à ses missions, l’ANASAP espère bénéficier de dotations supplémentaires cette année.

L’Agence, crée il y a 5 ans, a pour mission de promouvoir, d’assurer et de veiller à la concertation, à la coordination et au contrôle de toutes les actions et interventions en matière d’assainissement et de salubrité.