En mer, c'est toujours le Togo

Le Togo assure de la meilleure façon possible la surveillance et la sécurité de son vaste espace maritime.

‘Notre pays est l’un des rares Etats en Afrique à contrôler entièrement sa côte 365 jours par an et 24h/24’, explique Néyo Takougnadi, le préfet maritime.

Des résultats obtenus grâce aux mesures prises par l’Organisme national chargé de l’action de l’Etat en mer (ONAEM), dont la mission est de préserver les intérêts maritimes du pays.

La Marine s’est équipée avec de nouvelles vedettes et des semi-rigides offerts par les Etats-Unis. Des systèmes radars plus performants permettent de suivre en temps réel le mouvement des navires au large et en approche du port de Lomé dont les installations sont désormais ultra sécurisées.

Prochaine étape, l’acquisition d’un avion de surveillance et l’utilisation de drones.

Enfin, la Marine poursuit des exercices réguliers avec la France (NEMO), l’Union européenne (GOGIN) et les Etats Unis (OBANGAME EXPRESS).