Femmes de pouvoir

Il y a un bel effort des autorités togolaises pour encourager une plus grande participation des femmes en politique, a déclaré jeudi Vincent Viré, chef de coopération de la délégation de l'UE à Lomé.

Une déclaration faite lors d’une rencontre sur la promotion du genre.

10% des nouveaux maires sont des femmes. Les élues sont également plus nombreuses à l’Assemblée et au sein du gouvernement, les ministres parmi les plus influents sont des femmes.

L’UE accompagne le Togo dans ses politiques nationales visant à

accroître la participation des femmes dans la vie politique et publique.