Fête du Fitr sous coronavirus

La fête de l’Aïd el Fitr marquant la fin du ramadan est prévue ce week-end.

Pas de grande prière cette année à Lomé et dans les mosquées du pays. Tous les lieux de culte sont fermés en raison de la pandémie.

Ce moment représente pour des milliers de musulmans togolais un jour de fête commémorant le sacrifice évité du fils d'Abraham.

Cette date est très importante pour les croyants.

L'Aïd el Fitr, est une étape spirituelle puisqu'elle permet de tirer les leçons de ce mois de jeûne, de faire le point sur les bonnes ou les mauvaises actions accomplies.

Parfois, c'est aussi l'occasion de se rendre sur les tombes de proches disparus. Pas possible non plus cette année.