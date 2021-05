Des millions de musulmans au Togo célèbrent la fête de l'Aïd al-Fitr.

L'Aïd, comme on l'appelle communément, est l'une des plus grandes célébrations du calendrier musulman.

L'Aïd a lieu à la fin du Ramadan, un mois de prière et de jeûne.

Le nom "Eid al-Fitr" se traduit par "la fête de la rupture du jeûne".

La tradition veut que l'on porte des vêtements neufs et que, sur le chemin de la mosquée, on mange quelque chose de sucré, comme une datte, et que l'on récite une petite prière appelée takbeer.

Avant les prières de l'Aïd, les musulmans sont également tenus de verser un montant à une œuvre de charité par foyer, appelé Zakaat-al-fitr, pour aider à nourrir les pauvres.

De nombreuses personnes prennent de grands repas avec leurs amis et leur famille, et échangent de l'argent et des cadeaux.

El Hadj Inoussa Bouraïma

En raison des contraintes sanitaires, les réjouissances ont lieu cette année dans le cercle familial.

Le président de l’Union musulmane du Togo (UMT), El Hadj Inoussa Bouraïma, a assisté à la traditionnelle prière au lycée de Tokoin (Lomé).

'Puisse ce moment de piété consolider la communion et l’esprit de solidarité, valeurs vitales à notre pays', a twitté le président Faure Gnassingbé.