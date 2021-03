Une importante panne a affecté dimanche le réseau électrique à Lomé et dans de nombreuses villes.

Les équipes techniques de la CEET et de la CEB sont à pied d’œuvre pour un retour à la normale le plus vite possible.

Même l’hôtel du 2 février qui doit accueillir demain une réunion régionale sur le Mali a connu des coupures pendant plusieurs heures.