Inflight entertainment

Voyage plus ludique

Depuis début novembre, certains appareils d’Asky sont équipés de systèmes de divertissement à bord. Les programmes comprennent des films des émissions de télé, des documentaires, de la musique et des jeux. De quoi rendre les vols plus rapides et ludiques.

Asky, basée au Togo, dessert une vingtaine de destinations en Afrique de l’Ouest et Centrale au départ de Lomé.

Les horaires sont conçus pour des transits rapides sur les vols d’Ethiopian Airlines.

La compagnie dispose de 10 Boeing 737-800 et 700.