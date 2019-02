Invention, création, imagination

Afrique berceau de l’humanité, terre de civilisations glorieuses, de grands empires et d’une richesse humaine et culturelle infinie qui n’en finit pas de nous émerveiller.

Jour après jour, le vieux continent nous révèle son histoire à travers ses vestiges dont les découvertes sont des témoins vivants de sa grandeur passée et de son histoire, mais également par le génie créateur de ses populations contemporaines.

Tant d’inventions, de créations, d’imaginations sont à mettre au crédit des communautés africaines, avec un sens de l’équilibre parfait entre la tradition et la modernité.

Mettre en lumière ces échantillons, ces réalisations à travers des actions culturelles fortes et fédératrices, par des documentaires, des concerts, des chansons, des évènements porteurs à forte visibilité, telle est la mission que s'est donnée l’agence Piment et le magazine Pensées Noires, tout deux basés à Lomé, accompagnés de nombreux partenaires.

Baptisé 'Mon identité Noire' le concept propose aux acteurs culturels, aux entrepreneurs créatifs et aux héros du quotidien, une plateforme de travail et d’expression positive et constructive inspirée des cultures et du patrimoine africain.

'Mon identité Noire' regroupe de nombreux artistes et influenceurs, fiers de leurs racines et de leur identité, porteur d’un message volontaire et constructif, résolument tournés vers l’avenir, déterminés à jouer leur propre partition et proposer au monde une image positive du peuple noir.