Jeu de cartes

Pour lutter contre les trafics, les arnaques et le terrorisme, les particuliers ne seront plus autorisés à posséder plus de 3 cartes SIM prépayées par opérateur.

Les Togolais ont pris l’habitude de jongler entre les forfaits et les promotions de TogoCel et de Moov pour les communications ou les datas.

La mesure ne les concerne pas. Elle vise essentiellement à mettre fin à l’activité de réseaux criminels qui utilisent les mobiles pour organiser et commettre leurs forfaits.

Se sachant potentiellement sous surveillance, il multiplient l’achat de cartes souvent avec des prêtes-noms.

Selon le ministère de l'Economie numérique, un délai de 6 mois est accordé aux particuliers pour se mettre en conformité.