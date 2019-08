L'avenir énergétique du Togo se dessine

Deux étudiants de l’Ecole nationale supérieure des ingénieurs (ENSI) viennent de mettre au point un mini-générateur électrique destiné au grand public et aux petites entreprises. Il est capable de générer continuellement du courant électrique.

Baptisé ‘Automatic Energy’, il est totalement autonome et permet d’alimenter des surfaces plus importantes qu’avec des panneaux solaires.

Cette invention permettra de répondre, d’ici quinze ans aux besoins en énergie électrique du Togo. Le pays aura alors mis fin à l’importation de l’énergie électrique et, par la même occasion, résolu les problèmes tels que le difficile accès à l’électricité dans les zones reculées, le coût élevé de la production du courant électrique, le délestage récurrent, et l’épuisement des ressources non renouvelables - comme le pétrole et le gaz, expliquent les responsables de l’université de Lomé dont dépend l’ENSI.

Mais on en est pas encore là. Le projet est au stade du prototype. Il faudra le tester et l’améliorer avant d’envisager une éventuelle commercialisation.