L’énergie d’être solidaire

AMEA Power, qui développe à Blitta (270 km de Lomé) un complexe photovoltaïque de 50 MW - le plus important d’Afrique de l’Ouest - a fait don de produits alimentaires et d’équipements de protection à plus de mille familles de la ville.

Une initiative solidaire en ces temps de crise sanitaire qui s’inscrit dans l’engagement social de cette société basée à Dubaï (Emirats arabes unis).

AMEA Power a lancé la construction de la centrale ‘Sheikh Mohammed Bin Zayed, en février dernier.

L’opérateur est implanté dans plusieurs pays africains, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Zambie, Mali, Tchad, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, notamment.