Pour lutter contre l’explosion des contaminations, les autorités ont décidé de fermer tous les lieux de culte pendant un mois.

Mauvaise nouvelle pour la communauté musulmane en ce vendredi de grande prière (Jumu'ah).

Les fidèles se sont pliés bon gré mal gré aux nouvelles directives.

Ils ont privé chez eux ou dans la rue.

Chez les catholiques, on s’organise. Dimanche, plusieurs messes seront célébrées via Facebook Live et diffusées par des chaînes de TV privées.