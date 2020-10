La télé hors-réseau

L’opérateur britannique Bboxx, fournisseur de kits solaires en Afrique, et Canal+ ont signé en juillet dernier un accord qui permet de proposer aux abonnés à l’énergie solaire une offre groupée, électricité + télévision.

Concrètement, les clients pourront acheter un système solaire domestique Bboxx avec une télévision et accéder ainsi à plus de 100 chaînes et radios.

Le service a été lancé mardi au Togo.

Le tarif unique de ce double abonnement est d’un peu plus de 11.000 Fcfa par mois.

250 000 foyers dans les zones rurales sont abonnés à Bboxx.