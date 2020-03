Le Togo se barricade

Le dispositif s'étoffe chaque jour un peu plus

Afin de prévenir la propagation du coronavirus, le gouvernement a pris vendredi de nouvelles dispositions, dont certaines contraignantes.

Les frontières terrestres seront fermées ce soir à minuit. Cette mesure ne s’applique pas à la circulation des marchandises.

Les autorités ont décidé du bouclage sanitaire de certaines villes, notamment

Lomé, Tsévié, Kpalimé et Sokodé, à partir de samedi 21 mars 2020 à 6 heures du matin, avec des contrôles stricts aux entrées à hauteur de Tsévié sur la route nationale N°1 ; du péage d’Aného sur la route nationale N°2 et d’Amoussou-Copé sur la route nationale N°5.

La fréquentation des plages est interdite. Les lieux de culte sont fermés pour un mois. Ecoliers et éditants sont en congé depuis ce soir pour une durée indéterminée.

Les mesures prévoient une fermeture immédiate des discothèques sur toute l’étendue du territoire national. Cependant, rien n’est mentionné concernant les bars et restaurants.

Les funérailles et les enterrements ne devront pas regrouper plus de 15 personnes, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Tous les vendeurs dans les marchés devront porter des masques de protection.

Tout contrevenant s’expose à de sévères sanctions, prévient le gouvernement.

Le Togo compte 12 cas de coronavirus avérés.

De son côté, la Côte d'Ivoire fermera ses frontières aériennes, terrestres et maritimes dès dimanche. Les aéroports de Kinshasa et Brazzaville ont interdit tout trafic à partir de samedi matin.