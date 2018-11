Le symbole de l'unité des Etats-Unis

La communauté américaine du Togo – l’ambassadeur David Gilmour en tête - fête jeudi soir Thanksgiving en partageant la traditionnelle dinde, les patates douces et le gâteau au potiron.

Thanksgiving est une journée d'action de grâce pour remercier le ciel d'avoir permis aux premiers pèlerins venus d'Angleterre de s'installer et de vivre sur le sol américain grâce aux bonnes récoltes qu'ils ont pu y faire.

C'est durant la présidence de Franklin Delano Roosevelt, en 1941, que Thanksgiving fut déclarée 'Legal holiday' par le Congrès et fut instaurée le 4e jeudi du mois de novembre. C’est un jour férié ; bureaux et administrations sont fermés aux Etats-Unis.

Le côté religieux joue une part moins importante qu'autrefois, c’est avant tout une fête laïc et l’occasion le lendemain de se lancer dans une course effrénée au shopping du ‘Black Friday’ et des soldes monstres dans les grands magasins.