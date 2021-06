Les Togolais tombent le masque

Le port du masque est obligatoire, mais de plus en plus d’habitants ont du mal à respecter cette mesure sanitaire imposée il y a plus d'un an pour lutter contre les contaminations au Coronavirus.

Pour le médecin-colonel Mohaman Djribril, ce n’est vraiment pas le moment de se relâcher car le virus circule toujours.

Il est le responsable de la Coordination nationale de gestion de la riposte (CNGR).

Le Togo comme les autres pays doit gérer l'arrivée de variants plus contagieux.

D’autant plus préoccupant qu’une faible partie de la population est vaccinée.

Les mesures barrières et la distanciation restent les seules armes efficaces pour le moment.