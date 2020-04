Les habitants de la capitale sont réfractaires au bien-être

La ville de Lomé fait des efforts pour protéger l’environnement et rendre la capitale plus propre et plus agréable. Les artères sont balayées régulièrement et des poubelles installées le long des grandes artères et sur la plage.

Problème, les équipements publics sont régulièrement vandalisées.

A ce rythme, la municipalité pourra-t-elle toutes les semaines remplacer les poubelles ou mettre un gardien devant chacune.

Sans doute pas.

Les premières victimes sont les habitants dont le cadre de vie se dégrade.