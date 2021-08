Les mesures barrières restent de rigueur

Le combat contre le Coronavirus est loin d’être gagné. Outre la vaccination, la population doit respecter les gestes barrières et la distanciation physique.

Plus d’un an après l’apparition de la pandémie au Togo, il devient de plus en plus difficile de faire respecter ces règles.

Les autorités n’ont d’autre choix que de sévir.

A partir du 23 août, tous ceux qui ne respectent pas les mesures barrières, dont le port du masque, seront verbalisés.

Les sanctions concerneront surtout le Grand Lomé, principal foyer de propagation du Covid-19.