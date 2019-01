Les navires se laissent guider

Les autorités maritimes ont effectué en début de semaine une inspection de la rade de Kpémé, zone d’approche des navires vers le port de Lomé (PAL).

Un peu comme une piste d’atterrissage, le secteur est balisé afin d’assurer la sécurité.

Cette inspection a consisté à vérifier la conformité des bouées aux standards internationaux.

Le balisage et les feux d’entrée de port sont des guidages essentiels pour des porte conteneurs géants qui accostent régulièrement au PAL. Des géants des mers difficiles à manœuvrer.

Il existe différents types de balisages. Les bouées flottantes. Du fait d’une grande profondeur d’eau, elles sont reliées par une chaine à un ouvrage sur les fonds et fixes et celles maçonnées

édifiées sur une roche.

Elles indiquent un sens de passage avec des feux de couleurs différentes, un peu comme sur la route.

‘Cette inspection permet de donner une certaine sureté et sécurité à la navigation et de rendre les eaux togolaises beaucoup plus sûres et conformes aux normales internationales de signalisation’, a expliqué Hubert Bakaï, le directeur des Affaires maritimes, à l’issue de la visite.

L’inspection est réalisée par une équipe technique composée de la Marine nationale, des techniciens du Port, de la Société nouvelle des phosphates du Togo, de la Météorologie nationale, de West African Pipeline Company (WAPCo) et de la direction des Affaires maritimes.