Les nouvelles technologies tuent le métier

Sale temps pour les photographes professionnels. Le métier n’est plus ce qu’il était avec la concurrence des téléphones équipés d’appareils photos de plus en plus performants.

Reste les clichés de mariage et les photos d’identité réalisés en studio, mais insuffisant pour rendre l’activité pérenne.

Rien ne remplacera pourtant un vrai photographe équipé d’un reflex, d’objectifs de qualité, de lumières adaptées et surtout du savoir-faire.

Ce métier ne s’improvise pas, explique Elolo Yao Afeli, un photographe professionnel installé à Lomé depuis de longues années.

C’est vrai, mais le public en général ne fait pas la différence entre une photo prise au smartphone et celle réalisée avec du matériel professionnel.