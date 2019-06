Les serviteurs du Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre

La grande prière marquant la fin du ramadan (Aïd El Fitr) s’est déroulée mercredi sur le terrain du lycée de Tokoin à Lomé en présence du Premier ministre Komi Sélom Klassou.

‘Un musulman doit tout mettre en oeuvre tout pour pérenniser la paix, respecter l'autorité et doit s’interdire tout acte de nature à créer le désordre. Quand vous voulez agir en religieux faites-le et si vous voulez agir en politicien faites-le, mais ne mélangez pas les genres’, a déclaré Inoussa Bouraïma, le président de l'Union musulmane du Togo (UMT).

De son côté, Sani Kériou, l’imam de la mosquée centrale, a appelé les fidèles à la modestie et à l'humilité et les a mis en garde contre la course aux richesses.