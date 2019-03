Lomé plutôt bien classée parmi les capitales africaines

Mercer publie cette année la 20e édition de son enquête annuelle sur la qualité de vie dans le monde.

Sur le continent africain, Port-Louis (83ème) arrive première en termes de qualité de vie, devant Durban (89ème), Le Cap (94ème) et Johannesburg (95e). N’Djamena (226ème), Khartoum (227ème) et Bangui (230ème) demeurent les villes les plus mal classées de la région.

L'instabilité politique persistante, la pauvreté, les conditions climatiques extrêmes et le déficit d'investissements dans les infrastructures relèguent en effet ces villes au fin fond du classement de la qualité de vie.

Lomé se classe à la 203e place (206e l’année dernière) des villes où il fait bon vivre sur 231 et au 29e rang africain 1 point de moins que lors de la précédente enquête).

Bien mieux qu’Abuja, Niamey, Bamako, Conakry, Abidjan ou Addis.

Mais évidemment très loin de Vienne, de Zurich et de Vancouver dans le top 3 du classement Mercer.