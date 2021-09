Lomé vu de l'espace

A Lomé, il y a le ministère du Tourisme et Thomas Pesquet.

Depuis la Station spatiale internationale, l'astronaute français Thomas Pesquet a offert une nouvelle photo de Lomé à ses abonnés Instagram.

'La ville de Lomé, où mes parents ont été prof en 1974 et 1975 ! Je me rappelle grandissant en Normandie de quelques souvenirs incongrus rapportés du Togo qui peuplaient notre salon… La ville a dû bien changer depuis, mais le front de mer semble toujours planté de . On distingue très bien la frontière avec le Ghana, ou encore le palais présidentiel’, écrit-il sur son compte Instagram.

Depuis le 24 avril dernier, Thomas Pesquet effectue sa seconde mission à bord de la station spatiale internationale.

Une nouvelle aventure qu’il ne manque pas d’intensément documenter sur Instagram, offrant à ses nombreux et nombreuses fans un aperçu de son quotidien, entre expériences scientifiques, photos et divertissements aux côtés de ses camarades.

Retour sur terre prévu en octobre ou novembre.