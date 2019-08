Mettre la population à l'abri

La zone est non constructible depuis près de 40 ans

L’Etat va procéder à l’expropriation pour cause d’utilité publique d’un site de la vallée du Zio.

Un secteur potentiellement inondable de plus de 10.000 hectares.

Le site est non constructible depuis près de 40 ans en raison des risques.

Pourtant, la population continue de s’y installer et d’y travailler, ce qui contribue à menacer davantage l’écosystème.

En raison des risques environnementaux et des aléas climatiques qui y surviennent et des dommages en résultant, l’expropriation pour cause d’utilité publique se justifie par le souci de protéger les populations contre les problèmes d’inondation liés au débordement de la rivière Zio, indique un communiqué officiel.

D’importantes inondations ont eu lieu ces dernières années dans cette zone.