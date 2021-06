Mobilisation d'urgence

Trois élèves du lycée Sessaro sont décédés après des intempéries qui se sont abattues le 31 mai dernier sur cette localité.

Le toit d’une partie du lycée s’est effondré en raison de la force du vent.

Au total, 33 personnes ont été blessées.

Dans un communiqué publié lundi, le gouvernement a présenté ‘ses sincères condoléances aux familles éplorées et à toute la communauté éducative, et leur témoigne sa compassion. Il exprime sa sympathie aux blessés et leur souhaite une prompte guérison’.

Instruction a été donnée de rénover immédiatement les infrastructures du lycée de Sessaro-Mazada.

Les pouvoirs publics fourniront une aide aux familles touchées.