Nos différences sont une richesse

La stigmatisation à l’égard des malades du sida, des albinos, des femmes, des handicapés ou des personnes âgées est en recul.

Une baisse de 30% en 2019, selon le rapport publié par de l’Observatoire des droits humains et VIH et réalisé en partenariat avec le Conseil national de lutte contre le Sida et les infections sexuellement transmissibles (CNLS-IST Togo).

Cette évolution positive au sein de la famille et plus généralement de la société est liée à une évolution des jugements de la population et à une intervention de la justice et de la chefferie traditionnelle.