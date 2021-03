Obtenir des données précises sur le handicap

Les personnes handicapées représenteraient près de 2% de la population, selon le dernier recensement de la population.

L’Institut national de la statistique et des études économiques veut avoir des données plus fiables et actualisées à la faveur du prochain recensement qui pourrait avoir lieu dans les prochains mois.

‘Notre institution veut mieux comprendre les concepts portant sur le handicap. Il faudrait qu'on prenne en compte cette question lors du Ve recensement afin d'améliorer la prise en charge de cette frange de la population' explique Animaou Tchiou, l’un des responsables de l'INSEED.

C’est d’autant plus important que 300.000 jeunes sont directement concernés.

Ces derniers n’ont pas tous la chance d’être scolarisés et d’avoir accès à des emplois stables.

En dépit des efforts menés en matière d’insertion, de nombreux problèmes demeurent.

Selon une étude officielle menée récemment, 2/3 des personnes handicapées de plus de 18 ans n’ont jamais été scolarisées, un tiers a atteint le niveau primaire, un tiers le secondaire. Et moins 3% le niveau universitaire.

Il y a corrélation entre manque de formation et absence de débouchés.

Les employeurs recrutent des salariés formés, compétents et productifs

Il est donc urgent de renforcer le niveau d’éducation, de qualification et d'employabilité des personnes handicapées.