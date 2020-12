Permis de payer

Pour faciliter la vie des Togolais, il est maintenant possible de payer les frais de dépôt et de délivrance des permis de construire via les solutions de banque mobile proposées par les opérateurs Moov (Flooz) et TogoCom (T Money).

Ce dispositif est pour le moment uniquement disponible dans le District autonome du Grand Lomé (DAGL).

Pour payer, rien de plus simple, quelques clics en ligne à l’adresse suivante.

Un permis de construire est obligatoire pour construire une maison ou un immeuble ou pour y effectuer des travaux d’importance.

Mais peu de togolais respectent ces dispositions légales en dépit de l’accélération de la délivrance du sésame et de la baisse de son coût. Pas encore dans les habitudes.